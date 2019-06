VIDEO - Thione Seck: « montrer à ceux qui veulent m’enterrer, que je suis toujours un artiste » Thione Seck est revenu sur son projet grandiose ‘’Cedao en cœur’’, qui réunira plus de 350 artistes de la sous-région et du Sénégal, notamment l’ancienne génération des Youssour Ndour et lui-même. « Je veux montrer à ceux qui veulent m’enterrer, que je suis toujours un artiste », a dit le leader du Ram Dann, faisant allusion à cette affaire des faux billets dans laquelle il a été impliqué. « Je ne savais pas que j’avais autant d’importance pour certains, mais je vais leur montrer que je suis là », a-t-il dit.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2019 à 13:01



