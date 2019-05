VIDEO - Tivaouane: Les riverains de l’abattoir désespérés, racontent leur calvaire Les voisins de l'abattoir de la ville de Tivaouane respirent mal. L'odeur nauséabonde dicte sa loi aux riverains qui, impuissants, ont dénoncé leur calvaire quotidien au micro de leral.net.

Du côté de la mairie, l'on rassure que cette situation sera bientôt un vieux souvenir et que déjà, les bouchers sont impliqués dans la gestion de l'abattoir. " On espère pouvoir construire, à court terme, un abattoir moderne. Nous demandons aux populations de prendre leur mal en patience" a déclaré Massamba Diagne, premier adjoint au maire de Tivaoune.

