VIDEO - Touba : Bassirou Mboup tire sur l'ex-coordonnateur de l'APR Ndindy, Madické Niang et Abdoulaye Wade Depuis sa démission au poste de coordonnateur de l'APR Touba Ndindy et son ralliement dans la coalition "Sonko Président", Moutapha Seck Mawo ne cesse d'être victime d'attaques, venant de ses anciens camarades. Selon Bassirou Mboup, ce départ ne peut nullement déstabiliser le parti. Le jeune apériste n'a pas aussi raté Mes Madické Niang et Abdoulaye Wade.

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 13:07



