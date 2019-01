VIDEO - Tounkara et le groupe Keur Gui (Kilifeu et Thiat) se clashent sévèrement sur le plateau de la 2STV (vidéo) La chanson du groupe « Keur Gui », « Sai Sai au cœur », continue de faire débat au Sénégal. Sur la 2STV, c’est une émission aux airs de débat politique qui a eu lieu entre le nouveau conseiller de Macky Sall et animateur à la 2STV, Tounkara, face à Kilifa et Thiat, les deux rappeurs du groupe « Keur Gui ». Et comme attendu, les deux parties se sont sévèrement clashées. Regardez !

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Janvier 2019 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos