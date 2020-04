VIDEO - Transport urbain et Covid-19 : AFTU attend toujours la compensation financière de l’Etat Le secteur des transports est touché de plein fouet par la pandémie du Covid-19, notamment le transport urbain. Entre la diminution des horaires de travail en raison du couvre-feu et la limitation drastique du nombre de passagers, la baisse des recettes est catastrophique à l’Association de Financement des Professionnels du Transport Urbain (AFTU) et du CAFTRANS, à l'instar du garage Ndongo Fall où s’est rendue une équipe de LeralTV.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Avril 2020 à 11:09

Des difficultés telles que ces bus n’arrivent plus à avoir des recettes qui puissent assurer le carburant des voitures. Résultats des courses, les employés sont sans salaires depuis près deux mois.

Les transporteurs, qui, malgré ces difficultés, doivent acheter eux-mêmes les produits de protection, notamment les gels alcooliques à leur personnel et pour les clients qui empruntent ces bus. Une situation qui pousse, les responsables de la société à appeler le ministre de tutelle, Oumar Youm, à faire respecter les engagements de l’Etat pris depuis 2 mois, de verser une compensation financière à ces transporteurs. Une aide encore attendue…



