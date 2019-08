Vacances Citoyennes: Néné Fatoumata Tall déclarée persona non grata à Kaolack L'étape de Kaolack des Vacances citoyennes risque d'être très mouvementée. Attendu ce mercredi dans la capitale du Saloum, une partie des jeunes du Parti présidentiel compte accueillir avec des brassards rouges, le ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall, du fait de sa non implication dans le comité d'accueil du ministre.

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2019 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|

Ces jeunes disent attendre de pied ferme Néné Fatoumata Tall et estiment que son passage à Kaolack cache une volonté manifeste de diviser la jeunesse.

"Nous ne pouvons pas accepter qu'une seule sensibilité soit impliquée dans l'organisation des vacances citoyennes à Kaolack", déclarent t-ils.



Face à la presse, ils dénoncent aussi qu'une simple visite des locaux du CDEPS soit programmée. Une ville comme Kaolack mérite d'autres activités, clament-ils. Avant d'ajouter que la vieille stratégie des différents ministres sous Macky Sall ne passera pas.



"Chaque année, visiter les locaux du CDEPS, promettre de le réhabiliter, c'est le même scénario", accusent-ils.



Ces derniers conduits par Awa Touré, dénoncent le fait que les services du ministre Néné Fatoumata Tall puissent intégrer une seule sensibilité dans l'organisation de l'accueil de la délégation des vacances citoyennes à Kaolack.



Les jeunes de l'Apr de dire à qui veut l'entendre, que cette campagne est vouée à l'échec, car une seule sensibilité politique ne peut pas agir au nom de la jeunesse de Kaolack.











Abdoulaye Diallo, Leral Kaolack

