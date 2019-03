Vacances: Macky Sall « libère » son personnel et se « retranche » à Marrakech

Le Président Macky Sall est au Maroc. Le chef de l’Etat est arrivé au royaume chérifien, hier, en provenance d’Abu Dhabi où il avait assisté aux jeux olympiques spéciaux. Il devrait passer une semaine voire dix jours de vacances dans une résidence privée située quelque part dans la ville de Marrakech, selon « L’Observateur ». Qui renseigne que durant ce séjour, le chef de l’Etat sera en contact permanent avec son Premier ministre pour la gestion des affaires courantes du pays et pour les consultations de son prochain gouvernement.



Dans cet exercice qui nécessite du calme et de la discrétion, il n’est accompagné que de son épouse. Tous les collaborateurs qui l’avaient accompagné à Abu Dhabi, dont le ministre en charge de la Communication, El Hadj Hamidou Kassé, son aide de camp, le Colonel Meïssa Ndiaye, le ministre conseiller-diplomatique Demba Bâ, ont regagné hier Dakar avec l’avion de Commandement.

