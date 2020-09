Vacances agricoles: Ousmane Sonko attendu à Louga demain jeudi

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Septembre 2020 à 10:13 | | 0 commentaire(s)|

A peine Macky Sall a-t-il fini sa tournée « économique » qu’il va être talonné par le leader du Pastef, Ousmane SonKo. Ce dernier est attendu à Louga, à partir de ce jeudi 24 septembre, où il se rendra pour visiter les champs des "patriotes" dénommés « Toolu pastef ».



En effet, dans le cadre des Vacances Agricoles Patriotiques (VAP), le président Ousmane Sonko compte sillonner l’ensemble des champs cultivés et voir de ses propres yeux le travail abattu par les patriotes depuis le début de l’hivernage.



L’information est donnée par le parti « Pastef ». Selon qui « le concept inédit et historique des Vacances agricoles patriotiques connaît un grand succès depuis son lancement. Les premières récoltes issues des champs de Yenne à Dakar et de Borofaay à Ziguinchor démontrent tout l’intérêt et la détermination des jeunes et des femmes à concrétiser la vision du président SOnKO qui compte s’appuyer sur l’agriculture comme levier de l’économie nationale ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos