Vacances citoyennes à Kaolack : Le ministre de la Jeunesse encourage la transformation des produits locaux

Le Ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, était ce jeudi, dans le cadre des Vacances citoyennes à Kaolack. Elle s’est rendue à l’exposition du GIE « Oumoul Khairate », créé en 2016. Ladite GIE, bénéficiant d’un financement de l’Anpej à hauteur de 2,5 millions de FCfa s’active dans l’agriculture et la transformation des produits.



Ainsi, Néné Fatoumata Tall a dit toute sa satisfaction à l’endroit du GIE qui s’est engagée dans la valorisation des ressources locales et les encourage à persévérer dans cette bonne voie de l’autonomisation et de la contribution au progrès socio-économique de Kaolack.



Le ministre de la Jeunesse s’est engagé à renforcer le partenariat avec le GIE qui constitue un exemple à suivre.



Leral