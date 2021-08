Vaccin Covid 19: Le nombre de doses distribué par la Pna, révélé La Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna) a été chargée par le ministère de la Santé et de l’Action sociale de la distribution des vaccins anti-Covid. Et depuis le début de cette campagne, cette structure a distribué 1 232 318 doses. Ces chiffres ont été dévoilés, hier, par la Directrice Dr Annette Seck Ndiaye.

«La Pna intervient dans le cadre de la stratégie vaccinale. Elle a été chargée de la distribution sur l’ensemble du territoire des vaccins. Depuis le début de cette stratégie de vaccination, nous avons distribué près de 1 232 318 doses dont 532 118 doses acquises par le gouvernement du Sénégal», a-t-elle fait savoir, lors de son intervention au point quotidien sur la situation de la pandémie.



Selon elle, «ces vaccins quels qu’ils soient ont été validés par le Comité national des experts (Cne) et leur introduction dans le pays répond à des normes en termes d’importation et en termes d’utilisation».



Sur instruction du ministre de la Santé et de l’Action sociale, précise-t-elle, le Pna a décidé d’améliorer le service dans les cliniques privées en leur approvisionnement en produits essentiels.



«Aujourd’hui, les cliniques privées peuvent également être approvisionnées par la Pna sur la base d’une liste de produits de la médecine d’urgence et également sur la base de procédures clairement définies et qui sont scrupuleusement respectées», indique Docteur Annette Seck Ndiaye.



Elle a rappelé également que les médicaments qui sont dispensés dans les structures sanitaires publiques, dans le cadre de la prise en charge de la Covid-19 sont gratuits. Par conséquent, préconise-t-elle, «il n’y pas lieu d’avoir recours à des médicaments de la rue ou à des médicaments qui sont conseillés dans les réseaux sociaux».



