Vaccin anti-Covid-19 : des effets secondaires importants constatés après la prise du AstraZeneca Cent-quarante-neuf soignants qui ont reçu le vaccin AstraZeneca ont développé des symptômes grippaux "de forte intensité" en France. Une inquiétude de plus concernant ce vaccin, déjà pointé du doigt à de multiples reprises.

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Février 2021 à 17:20 | | 0 commentaire(s)|

C'est une information qui sème un peu plus le doute concernant le vaccin AstraZeneca. L'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a annoncé ce jeudi 11 février que cent-quarante-neuf soignants ont développé des syndromes grippaux "de forte intensité". Ils avaient tous reçu ce même vaccin depuis le début de la campagne, le 6 février dernier, il y a moins d'une semaine. Faut-il s'en inquiéter ?



Un nombre de cas anormal

Le vaccin AstraZeneca est utilisé pour vacciner le personnel de santé de moins de 65 ans. Sur les 10 000 personnes vaccinées entre le 6 et le 10 février 2021, 149 ont développé des symptômes grippaux "de forte intensité". Comme l'explique sur Franceinfo Alain Fischer, président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale, cela peut arriver après une vaccination.



Mais selon lui, ce qui est plutôt préoccupant c'est "qu'il semble y en avoir un peu plus qu'attendu". Un constat d'autant plus surprenant que les autres pays européens qui utilisent le vaccin d'AstraZeneca n'ont pas remarqué cette anomalie. "C'est un signal, et tout signal doit être pris au sérieux, analysé"conclut Alain Fischer



Un vaccin déjà controversé à travers le monde

Une fois de plus, le vaccin AstraZeneca est pointé du doigt. Rappelez-vous, l'Afrique du Sud a suspendu, dans la nuit du 7 au 8 février, son programme de vaccination contre le Covid-19 après une étude qui révélait que ce vaccin n'était efficace qu'à 22% contre les formes modérées du variant sud-africain.



Plusieurs vagues qui brisent quelque peu l'image de ce vaccin, pourtant mis en avant il y a quelques mois. Il avait été le premier à être validé par la communauté scientifique et était acclamé pour sa technologie différente de celle de ses concurrents, lui permettant d'être simplement conservé au réfrigérateur, jusqu'à six mois.



L'Agence nationale de sécurité du médicament a également partagé les données des autres vaccins. 2 140 cas d'effets secondaires ont été constatés après une utilisation du vaccin Pfizer-BioNTech mais sur une quantité beaucoup plus importante de patients. Parmi les effets, l'augmentation de la tension artérielle semble la plus commune. Le vaccin Moderna, lui, ne fait pas l'objet de signalements particuliers avec seulement 40 cas d'effets secondaires.

maxisciences.com



