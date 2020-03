Vaccin contre le coronavirus : Toute la vérité sur l'affaire des 5 enfants supposément tués à Dalifort (vidéo)

Dans une vidéo qui circule sur le net, on y voit des personnes accusées d’avoir tué 5 enfants. Les faits se sont déroulés à Dalifort, dans la banlieue dakaroise, d’après le récit entendu dans ladite vidéo. Face à l’ampleur de la rumeur, le délégué de quartier est sorti pour rétablir la vérité dans une correspondance parvenue à la rédaction de SeneNews. In extenso, le démenti officielle de Makha Sène :



« Chère population, nous avons constaté depuis ce jeudi 26 Mars 2020 une vidéo et un audio qui circulent sur les réseaux sociaux et qui font état de deux individus malintentionnés qui disaient détenir par devers eux le vaccin contre le Covid 19



Heureusement qu’une « Badianou Gox » très intelligente les a conduit chez le délégué de quartier ABOU DIOP. Lorsqu’un ami (Moustapha Dioum) m’a mis au parfum de la situation, nous y sommes rendus illico presto en compagnie d’un ASP.



Heureusement qu’à l’issue de nos enquêtes, personne n’a été vaccinée. Ainsi, je voudrais à travers ce post démentir l’information selon laquelle 5 enfants auraient perdu la vie. Les deux individus ont été arrêtés par la gendarmerie de Mariste et mis en garde à vue.



Toutefois, nous invitons les parents à veiller davantage sur les enfants et d’avoir le réflexe d’interpeller les autorités municipales et étatiques lorsqu’un fait bizarre se produit.

Merci infiniment de votre attention.



Makha SENE, DC »

