Vaccination anti-Covid-19 au Sénégal: La Coalition Jotna oppose son veto

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Décembre 2020

Lors de son Assemblée générale extraordinaire, tenue ce mardi 8 décembre à Dakar, la Coalition Jotna/ Patriotes pour l’alternative s'est montrée réticente sur la commande de vaccins anti-covid-19 du ministre de la Santé et de l'Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. A en croire la coalition de l'opposition dont le président est Bruno d'Erneville, " les chiffres de la contamination au Sénégal n’ont pas atteint un niveau si alarmant qu’il faille prendre des risques inconsidérés sur la population en les vaccinant ".



"Si nous nous réjouissons de cette posture de l’autorité qui a pris des nouvelles mesures renforcées pour le respect des gestes barrières, notamment que nous considérons responsables, nous ne comprenons pas cependant la précipitation du ministre de la Santé à s’inscrire dans la commande de vaccins anti-covid-19 ,dont on n’a aucune idée sur la dangerosité. En effet, les chiffres de la contamination au Sénégal n’ont pas atteint un niveau si alarmant qu’il faille prendre des risques inconsidérés sur la population en les vaccinant", a soutenu Moustapha Wade, membre de ladite coalition.



A cet effet, la Coalition pense que "l’Etat (du Sénégal) doit appliquer le principe de prudence, en considérant le rapport efficacité/risque eu égard au nombre de cas de contamination actuel."



Par conséquent, elle promet de s’engager à communiquer sur des bases factuelles, les informations recueillies auprès des autorités civiles et religieuses, afin qu’elles en apprécient les vrais enjeux.

