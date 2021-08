Vaccination contre La COVID-19 : le district de Saint-Louis enregistre plus de 19 000 personnes vaccinées La campagne de vaccination contre le Coronavirus bat son plein dans la capitale du Nord. En effet, le district sanitaire compte, à l’heure actuelle, plus de 19 000 personnes vaccinées. Pour le personnel soignant, la vaccination constitue la seule voie susceptible d’endiguer la propagation de la Covid-19.

La troisième vague de la pandémie de Covid-19 a été particulièrement virulente et meurtrière. Une situation qui, manifestement, a poussé les populations à aller se faire vacciner.



«Le taux de vaccination contre le coronavirus a connu un important bond par rapport aux premières semaines de la campagne. Les équipes de vaccination dans les structures sanitaires et autres points dédiés sont pris d’assaut quotidiennement par les populations pour se faire vacciner.



Les campagnes de sensibilisation, la multiplication des cas graves et les nombreux morts liés surtout à la troisième vague ont peut-être poussé les populations à recourir aux vaccins pour se protéger », affirme Dr Abdourahmane Traoré, chef du service régional Education Pour la Santé (Eps) de Saint- Louis.

Ces résultats satisfaisants ont été confirmés par Dr Sarr du district sanitaire de Saint-Louis.

Cela dit, il urge de relever que les chiffres de la troisième vague sont effarants en nombre d’infectés ou de morts.

