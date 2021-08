Vaccination forcée en entreprise: Samba Sy, ministre du Travail rejette cette mesure

Le ministre du Travail, Samba Sy rejette la décision d’imposer la vaccination anti-covid à leurs emplyés, prise par certaines entreprise. Le Ministre fait un appel à l’ordre à ces employeurs.



« A l’état actuel de notre législation, aucune disposition ne rend obligatoire la vaccination, ces procédés, discriminatoires et attentatoires aux droits des travailleurs, sont dépourvus de fondement juridique », a recadré le ministre du Travail.



Evoquant le Code du travail, Samba Sy estime que le pouvoir d’organisation du travail, ainsi que l’obligation de garantir la sécurité et la santé des travailleurs ne donnent aucunement le pouvoir à un employeur de refuser l’accès de l’entreprise à un travailleur, au seul motif qu’il ne s’est pas fait vacciné.







