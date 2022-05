Vaccination pour le pèlerinage à la Mecque : Les autorités saoudiennes rejettent Sinopharm Les candidats pour le pèlerinage à la Mecque, qui avaient pris le vaccin Sinopharm, sont obligés de prendre une dose de rappel des vaccins de Johnson-Johnson, Moderna ou de Pfizer pour obtenir leur pass sanitaire. L'information a été donnée par le service national pour l'éducation et l'information pour la santé (Sneips). Que les candidats pour le pèlerinage à la Mecque se le tiennent pour dit. Pour obtenir un pass sanitaire, ils doivent prendre les vaccins de Johnson Johnson, Moderna ou Pflieger.

Selon Dr Ibou Guissé, membre de l'équipe technique du service national pour l'éducation et l'information pour la santé, chaque pèlerin doit avoir son pass vaccinal, s’il est vacciné complètement avec Sinopharm et qu’il dépasse 6 mois, il doit prendre Johnson-Johnson.



"Ce sont les exigences de l’Arabie Saoudite c'est-à-dire le pays d’accueil. Les autorités saoudiennes disent clairement que les pélerins doivent avoir leur carte de vaccination à jour. S’ils sont vaccinés au sinopharm en deux doses, ils doivent prendre une dose de rappel de Johnson, Pfizer ou Moderna donc tous les pèlerins doivent le respecter. S’ils ont pris Johnson-Johnson si cela dépasse 6 mois, ils doivent prendre une dose de rappel. Cette dose de rappel est obligatoire, c’est seulement pour Sinopharm que les autorités ont précisé qu’il faut prendre Johnson-Johnson, Pfizer ou Moderna", dit-il.



Et de poursuivre : "Au Sénégal, nous avons un comité d’experts pour la vaccination contre la Covid-19 et tous les vaccins sont efficaces. Si on parle d’efficacité, Sinopharm reste efficace par rapport aux vaccins Johnson-Johnson. Nous disons que si le vaccin est efficace à 50%, il est bon. Sinopharm est le 1er vaccin qui est arrivé au Sénégal, il est très efficace. Il fait partie des vaccins inactifs c'est-à-dire que c’est le virus lui-même qui a été détruit par des procédés physico-chimiques. C’est ce virus là que l’on a pris pour faire Sinopharm, c’est important à préciser parce que nous connaissons et maîtrisons les vaccins".



À l'en croire, chaque pays a le droit de dire que pour entrer sur son territoire, il faut être vacciné avec un tel vaccin.



"Cette position de l’Arabie sur Sinopharm engage les autorités saoudiennes et peut être ils ont leurs raisons mais le vaccin est efficace. En tant que médecin, je suis formel, ce vaccin a trouvé son efficacité dans le monde. Plus d’un milliards de doses ont été injectées dans le monde et jusqu’à présent, il n’y a pas de problèmes mais je ne dirai pas qu’il n’y a pas d’effets secondaires mais ils restent mineurs. Depuis le début, les scientifiques sont unanimes, les vaccins protègent contre les formes graves de la Covid-19" , conclut-il.

