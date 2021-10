Vaccination universelle contre le Covid-19 : Le Cmfi appelle à une coopération internationale solide

Selon le Cmfi, l’apparition de variants du virus a accentué l’incertitude et des risques de dégradation pèsent sur la reprise. La crise accroît la pauvreté et les inégalités, alors que le changement climatique et d’autres enjeux communs se font plus pressants et doivent mobiliser notre attention de toute urgence.



«Il convient d’assurer une solide coopération à l’échelle internationale et d’agir sans délai pour parvenir rapidement à une vaccination universelle et ainsi enrayer la propagation de la pandémie, atténuer les divergences et favoriser une reprise inclusive partout dans le monde », recommande le Cmfi.



À cet égard, le Cmfi remercie l’équipe spéciale multilatérale de dirigeants pour ses efforts et l’encourageons à œuvrer pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la Covid-19 et leur acheminement sur le terrain.



«Afin de contribuer à la réalisation des objectifs mondiaux consistant à vacciner au moins 40 % de la population de chaque pays d’ici à la fin 2021 et 70 % d’ici à la mi-2022, nous prendrons des mesures pour accroître l’offre de vaccins et celle de fournitures et produits médicaux essentiels dans les pays en développement, et pour supprimer les obstacles entravant l’approvisionnement et le financement », lit-on dans le document.

