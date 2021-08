Vaccins Covid 19/ Dr Babacar Niang: « Les Sénégalais devraient être conscients du danger» Dr Babacar Niang, médecin-chef à Samu Assistance et spécialiste des urgences, était l’invité d’iRadio, dans l’émission Jury du dimanche. D'après le spécialiste qui s'est prononcé sur la 3e vague et les vaccins, il y a des contaminations et des décès, notés dans les services.

D’après lui, il faut dire la vérité à la population. « Le vaccin n’a pas pris le temps qu’il faut. La vérité, c’est de dire aux populations qu’il n’y a pas de traitement et qu’elles doivent se protéger. Si le vaccin est efficace, prenez-le. Et qu’on arrête, pour un seul virus, d’avoir 40 vaccins », conseille-t-il.



Le Sénégal, comme le monde, relève-t-il, sont en période d’essai. « Nous sommes en période d’essai thérapeutique et les Sénégalais devraient être conscients du danger. En tant que médecins, nous sommes dedans. On bondit et on rebondit parce que ça finit, ça recommence.



C’est revenu avec le variant Delta. Il faut les moyens, il faut du temps et il faut aussi les gens. On tient à remercier le personnel médical. On a vu personne reculer, alors que des contaminations et des décès sont notés dans les services » , a expliqué l’urgentiste.



Dr Niang ajoute que personne n’est épargné par cette 3e vague. Puisque, beaucoup de jeunes ont été touchés et, ont même perdu la vie.





