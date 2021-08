Vaccins contre la Covid-19 : Les Etats-Unis ont offert plus de 110 millions de doses à l’étranger

«Dans le cadre de notre stratégie à cet effet, le président a promis que les États-Unis seront un arsenal de vaccins pour le monde et nous combattons le virus à l’étranger avec la même urgence que sur notre territoire. Aujourd’hui, le président annoncera que les États-Unis ont

fait don de plus de 110 millions de doses de leurs vaccins anti-Covid-19 qu’ils ont expédiées dans plus de 60 pays – une étape importante qui consolide la place de leader mondial des États-Unis en matière de dons de vaccins anti-Covid-19. Selon les Nations unies, ce chiffre est supérieur à celui des donations de tous les autres pays réunis et témoigne de la générosité de l’âme américaine », informe un communiqué de presse de l’ambassade américaine.



Selon la même source, en juin, le président s’est engagé à faire don d’au moins 80 millions de vaccins provenant des réserves américaines à des pays du monde entier, et il a promis de continuer à en partager dans toute la mesure du possible. «Il tient sa promesse avec l’annonce aujourd’hui d’un acompte important sur des centaines de millions de doses supplémentaires que les États-Unis livreront dans les semaines à venir. S’ils peuvent partager ces doses, c’est grâce à la prise de mesures fortes par le président lors de son entrée en fonction pour obtenir suffisamment de vaccins pour tous les Américains. La majorité de ces vaccins – fabriqués aux États-Unis – ont été expédiés via Covax.



Les États-Unis ont également travaillé en partenariat étroit avec des partenaires régionaux clés, notamment l’Union africaine et la Communauté des Caraïbes (Caricom) », précise-t-on. Selon la même source, ces plus de 110 millions de doses - qui sauvent déjà des vies dans le monde entier - ne sont que le début de l’action de l’administration pour approvisionner le monde en vaccins. «Nous commencerons à partir de la fin du mois à expédier un demi-milliard de doses de Pfizer que les États-Unis se sont engagés à acheter et à donner à 100 pays à faible revenu qui en ont besoin », lit-on dans le

communiqué.



