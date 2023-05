Vague d'arrestations: Les responsables départementaux du Pastef exigent la libération de leurs partisans

Les arrestations multiples dans leurs rangs les révulsent. Et les responsables de la formation politique d’Ousmane Sonko ont tenu à le faire savoir. En conférence de presse hier, Bassirou Diouf, coordonnateur de Pastef Gossas et ses camarades ont affiché une colère rouge à la suite de l'arrestation du secrétaire général de leur parti, Bassirou Diomaye Faye et leurs autres camarades comme le coordonnateur de Pastef Kédougou. Ces arrestations témoignent, selon eux, des méthodes d'un autre âge du régime de Macky Sall.



Pire, poursuivent-ils, elles ne laissent aucun doute sur les intentions de Macky Sall d’éliminer toute personne qui s'oppose à son régime. "Sur des prétextes fallacieux d'offense au chef de l'État et de diffamation, Bassirou est privé de liberté depuis le 14 avril. Nous, coordonnateurs départementaux de Pastef, partageons entièrement le texte de notre camarade qui lui a valu son enlèvement", ont affirmé Bassirou Diouf et ses camarades qui, par la suite, ajoutent : "Nous, coordonnateurs départementaux de Pastef, exigeons la libération sans condition de Bassirou Diomaye Faye. Nous exigeons la fin des poursuites judiciaires contre tous les responsables qui sont sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique et la libération de tous les autres militants et sympathisants dont le seul tort est de s'engager dans le combat contre l'acharnement dont le président Ousmane Sonko est victime." Sous le même registre, les coordonnateurs départementaux du Pastef ont invité leurs militants à faire focus sur la Présidentielle de février 2024 en vue d'élire Ousmane Sonko, président de la République du Sénégal, dès le 1er tour. "Nous appelons les militants à se mobiliser pour la manifestation de la plateforme F-24, prévue le 5 mai 2023", ont appelé les camarades d’Ousmane Sonko.



Par ailleurs, les coordonnateurs départementaux du Pastef ont chargé la minorité de magistrats utilisés par le Président Macky Sall. "La grande majorité de nos magistrats sont des hommes de valeur en qui nous avons beaucoup de respect et de considération. Mais, sans doute, il existe une minorité de magistrats sur qui le Président Macky Sall s'appuie pour faire de la sale besogne. Les traitements judiciaires du dossier opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr et celui l'opposant au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang révèlent à suffisance la partialité de ces magistrats et leur volonté à aider Macky Sall à éliminer le Président Ousmane Sonko de la Présidentielle de 2024. Le Secrétaire général Bassirou Diomaye Faye n'a rien inventé. Ce qu'il a dit est une vérité qui coule de source", ont martelé Bassirou Diouf et ses camarades devant la presse.