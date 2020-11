Vague de limogeages au CESE: Idrissa Seck éjecte tout le Cabinet d’Aminata Touré

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Novembre 2020 à 21:04 | | 0 commentaire(s)|

Coup de balai d’Idrissa Seck. Conseillers spéciaux, conseillers techniques, chargés de mission, chef et attaché de service tous ont reçu notification de la fin de leur collaboration avec le Cese.



D'après metrodakar, c’est par des attestations de cessation de service émanant du Secrétaire général de l’institution que le nouveau Président du Conseil Économique, Social et Environnemental a viré presque tous les membres du cabinet d'Aminata Touré.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos