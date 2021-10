Vainqueur de la Coupe du Sénégal: Le Casa Sports honoré par Macky Sall

Quelques heures après leur victoire contre les Diambars (1-0) en finale de la Coupe du Sénégal, samedi, les dirigeants et joueurs du Casa Sports ont été reçus au Palais par le chef de l’Etat. Une manière sûrement de remercier le Président Macky Sall qui, à l’occasion de la 60e édition de la Coupe du Sénégal, a débloqué une somme de 50 millions FCfa pour les finalistes. Soit 30 millions octroyés aux vainqueurs et 20 aux vaincus.



D'aprés "Le Quotidien", la réception a été suivie d’un message de félicitations publié sur les réseaux sociaux. Macky Sall n’a pas manqué également d’encourager les malheureux de cette édition, à savoir les joueurs de Diambars. « Je félicite le Casa Sports pour sa brillante victoire lors de la finale de la Coupe du Sénégal 2021. Une équipe emblématique de la Casamance avec Allez Casa, des supporters exceptionnels et dynamiques. Bravo à Seydou Sané et toute ton équipe. Mes encouragements à l’équipe de Diambars », a tweeté le président de la République.

