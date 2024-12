Valorisation industrielle des déchets: L’Etat se dote d’un programme national

L’Etat du Sénégal s’est doté pour la première fois d’un Programme national de valorisation industrielle des déchets, une nouvelle politique destinée à régler en priorité le problème du financement dans la gestion des déchets, a indiqué vendredi, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.



‘’Aujourd’hui, nous avons finalisé le Programme national de valorisation industrielle des déchets qui fait partie intégrante de la politique nationale de gestion des déchets’’, a-t-il déclaré, lors d’un entretien accordé à des journalistes de l’Agence de presse sénégalaise (APS).



‘’Vous savez durant toutes ces années. La valorisation des déchets relevaient d’initiatives ministérielles ou d’initiatives d’une direction. Jusqu’à date l’Etat n’a jamais présenté une politique nationale, un programme national et définir des instruments dans ce domaine’’, a-t-il souligné.



M. Fofana a indiqué que les nouvelles autorités ont profité de ces huit premiers mois de gouvernance pour structurer ce programme qui se trouve dans la lettre de politique sectorielle de son ministère.



»Un programme que nous avons finalisé avec quasiment huit programmes nationales qui vont rythmer l’action du secteur de l’Aménagement, des Collectivités territoriales et de l’Urbanisme’’, a ajouté le ministre, en allusion à la création de huit pôles territoriaux dans le cadre de la réforme territoriale au Sénégal initiée par les autorités étatiques.



Il a expliqué que le but recherché avec cette nouvelle politique, est premièrement, de régler le problème du financement dans la gestion des déchets.



»L’Etat ne peut pas tout le temps être là à définir un budget de ramassage des ordures. Nous définissons un budget pour ramasser les ordures et les entreposer dans des endroits. Ces déchets retournent ensuite dans nos ménages parce que les gens viennent pour les recycler’’, a-t-il dit.



‘’C’est ce cycle-là, qui n’est pas une solution, qu’on veut casser. Et nous sommes en train de voir avec le ministre des Finances comment mettre en place un fonds alimenté par une fiscalité, comme la taxe sur les ordures ménagères pour stabiliser le modèle industriel de valorisation des déchets’’, a expliqué le ministre .



A l’en croire, »ce modèle demande beaucoup d’investissements et peut nous rapporter beaucoup ». Un travail sur les cadrages du partenariat public privé (PPP) de l’unité d’accompagnement du ministère de l’Economie et des Finances a été effectué, a-t-il dit.



‘’L’objectif est d’avoir dans chaque pôle territoire un complexe industriel de valorisation des déchets en impliquant les collectivités territoriales dans le triage des déchets mais aussi en responsabilisant les jeunes’’, a fait valoir Balla Moussa Fofana.



