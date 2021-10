Var: Mame Boye Diao n'est pas un cas isolé, ces autres politiciens précurseurs... Cette fâcheuse tendance à se faire n'importe où, comment et quand, avec les politiques, pour la plupart, qui ne reculent devant rien. Si le Directeur des domaines a défrayé la chronique avec ses photos sur des cahiers, il n'est pas un cas isolé.

Avec cet acte qui a choqué les internautes, le Préfet de Kolda a donné des directives pour que l'on retire les cahiers des écoles. Mais le Directeur des Domaines n'est pas un cas isolé d'autant que des politiciens et non des moindres s'étaient déjà engouffrés dans cette brèche.



Dans un passé récent, en pleine période de Covid-19, des politiciens qui ont pignon sur rue avaient aussi leurs effigiés dans différents supports comme sacs, sachets, casquettes, tee-shirts et autres produits. Ce sui gênait, c'est que ces produits allaient vers des démunis ou dans des entités caritatives ou religieuses.



Pour ne citer que le maire de Grand Yoff, Madiop Diop, Khalifa ou encore Khalifa Sall, tout ce beau monde, parmi tant d'autres, ont joué à ce jeu. Et qui n'a aucune valeur ajoutée à leurs gestes respectifs.









