Variole du singe : Le Sénégal en état d’alerte malgré l’absence de cas déclarés

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a déclaré la flambée de la variole du singe (Mpox) comme une urgence de santé publique de portée internationale. Compte tenu des flux migratoires de part et d’autres des frontières sénégalaises, le ministère de la Santé et de l’action sociale (Msas) a pris des mesures significatives pour protéger la population et se conformer aux exigences du règlement sanitaire international, renseigne Bes Bi.



Dans un communiqué, mentionne le journal, le département de Ibrahima Sy dit prendre ses précautions à travers le «renforcement de la surveillance épidémiologique des maladies cibles sur l’étendue du territoire national avec un accent particulier sur les symptômes associés à cette maladie».



Toutes les structures sanitaires sont mises en alerte par la diffusion d’information sur la variole du singe à l’intention des agents de santé. Il y a aussi la mobilisation du Comité national de gestion des épidémies (Cnge). Le ministère précise que même si aucun cas n’a été détecté à ce jour dans notre pays, il appelle à «plus de vigilance, les voyageurs à destination et en provenance des pays ayant déjà déclaré des cas». Les symptômes de la variole du singe (Mpox) sont la fièvre, les maux de tête et de dos, les douleurs musculaires, etc.