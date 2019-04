Vaste mouvement en vue dans la haute hiérarchie de la Police : Le commissariat central, la Dic et la Su vont bouger L'Inspecteur général de Police Ousmane Sy, Directeur général de la Police Nationale (DGPN) n'a pas fini de secouer le cocotier de la police. Apres un récent chamboulement qui a concerné beaucoup de Commissaires d'arrondissement, un autre est en cours et concerne les poumons de la Police, précisément le Commissariat central de Dakar, la Division des investigations criminelles (Dic) et la Sûreté Urbaine (Su).

Ça va encore bouger dans le Police nationale. Le Commissaire central de Dakar, Ndiary Sene part bientôt en mission. Son poste va être vacant. Le Divisionnaire Ibrahima Diop, actuel chef de la Division des investigations Criminelle (Dic) est pressenti pour occuper son fauteuil.



Il est probable que ce dernier soit remplacé par le patron de la Sureté urbaine (Su) El Hadji Cheikh Dramé. Pour le poste de celui-ci, quelques noms circulent dans les couloirs de la Dgpn. On parle de commissaire de Pikine, Adramé Sarr, du commissaire Mamadou Tendeng et l’ancien chef de la Brigade de lutte contre la criminalité (Blc), Bara Sankara, actuellement commissaire des Parcelles Assainies et qui est issu de la 44e promotion de Commissaire. Il s’est positivement fait remarquer du temps du commissaire Modou Diagne, avec, entre autres affaires élucidées, celle d’un grand trafiquant de drogue de nationalité franco-grecque.



Si l’on se fie aux sources du journal L’As, Sankara (même s’il est commissaire simple et que Tendeng et Sarr sont commissaires Principaux) semble avoir le meilleur profil pour le très stratégique poste de chef de la Su. Il a dirigé pendant 7 ans la Blc, qui est le cœur de la Su. Ce qui fait qu’il sera en terrain connu. La particularité du chef de la Su, c’est qu’il doit être un homme de confiance du Dgpn et du ministre de l’Intérieur, qui doivent pouvoir compter sur lui, devant toute situation urgente et compliquée.











L’As







