Vaste opération de sécurisation à l'aéroport de Diass: Près de 30 personnes arrêtées par la police

Le marché noir commence à s'installer petit à petit, à l'aéroport de Diass. A l'origine, les cambistes, vendeurs de cartes téléphoniques, chauffeurs de taxi-clandos et guides ou arnaqueurs touristiques de Dakar-Yoff qui se sont auto-transférés à l'aéroport international Blaise Diagne (Aibd). Le commissaire Mamadou Tendeng, patron du commissariat spécial de l'aéroport de Dias, a mené une vaste opération de sécurisation ou de "rafle" visant à chasser les vagabonds et autres rats de l'aéroport aux activités louches, illicites et irrégulières qui pullulaient en cet endroit.



C'était dans la nuit du 18 au 19 décembre et durant toute la journée qui a suivi. Les policiers ont investi les zones publiques ( Arrivée et Départ) pour traquer toute personne dont la présence était jugée irrégulière sur les lieux. A l'issue de l'opération, près de 30 personnes ont été arrêtées pour délits de vagabondage et trafic monétaire. Dans le lot figurent de drôles chauffeurs de taxi qui s'activaient frauduleusement dans le change. Selon un agent de sécurité en service à Aibd, le commissaire Tendeng ne compte pas s'en arrêter là, pour avoir juré qu'il utilisera tous les produits "chimiques" ou instrument de répression pour dératiser le nouvel aéroport de Dias déjà infesté de rats... d'aéroports.











Le Témoin