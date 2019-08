Veille Tabaski 2019: Le Président Macky Sall gracie 426 personnes Le président de la République a sacrifié à la tradition républicaine qui consiste à gracier des prisonniers à la veille de la fête de l’Eid El Alha, communément appelé Tabaski au Sénégal.



Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Août 2019 à 14:29

D’après un communiqué du ministère de la Justice, plus de 400 personnes ont bénéficié de la grâce présidentielle ce dimanche 11 août 2019. « Quatre cent vingt-six (426) personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal dont trois cent soixante-dix (370) remises totales de peines et cinquante-six (56) remises partielles, viennent de bénéficier de la grâce présidentielle », peut-on lire dans le document.



Les services du ministère dirigé par Me Malick Sall de souligner toutefois qu’ « il n’a pas jugé nécessaire de faire bénéficier de cette mesure de grâce les auteurs d’infractions récurrentes comme le vol de bétail, le viol ainsi que certains crimes liés à l’environnement ».



