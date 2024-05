Vélingara : 1 mort et 1 blessé grave dans l’affaissement d’une dune de sable Le village de Téyel a passé une après-midi bien triste jeudi : 2 adolescents d’une moyenne d’âge de 16 ans sont victimes de l’affaissement d’une dune de sable sur leurs frêles têtes.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Mai 2024 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

Un jeune talibé, venu fraîchement de la GuinéeBissau, y a perdu la vie. Et son compagnon d’infortune, de la même famille, s’en est sorti avec un torticolis et des polytraumatismes, selon une information reçue des tout premiers secouristes.



Mamadou Diao, un des témoins, raconte : «C’est vers 12 heures que nous sommes tombés sur l’accident dans la dune de sable qui se trouve aux confins ouest du village. Nous avons tiré du sable Mamadiang Baldé, 17 ans, Dj de son état, qui s’en est sorti avec un polytraumatisme et un méchant torticolis, et le second, Alpha Omar Baldé, 15 ans, est décédé sur le coup.»



Il enchaîne : «Apparemment, les jeunes ont posé la charrette sur la dune et se sont mis en dessous pour extraire du sable et le mettre sur la charrette. Le poids de l’engin a fait céder la dune qui s’est affaissée sur les enfants. Depuis plusieurs jours, les 2 adolescents faisaient ce travail.»



En fait, la famille Baldé de ce village de la commune de Saré Coly Sallé est en train de construire un bâtiment. Ce sont ces 2 pauvres adolescents qui étaient chargés de trouver le sable pour les travaux.



Le Quotidien



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook