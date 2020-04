Vélingara : 3 familles en quarantaine, après la découverte d'un cas importé venu de la Guinée Trois familles sont actuellement en quarantaine à Vélingara après la découverte d’un cas importé, la dame venue de Guinée et qui est parvenue à passer à travers les mailles de la police des frontières. La guinéenne est passée par Kalifourou, un village frontalier entre le Sénégal et la Guinée, avant d’être stoppée à Bonconto. Après la fermeture des frontières en mars, le Sénégal n’avait plus enregistré de cas importé depuis le 4 avril dernier.

