Vélingara-Coalition Bby : Des «exclus» lancent une coalition contre le maire sortant Le maire de Vélingara a été désigné, il y a quelques semaines, coordonnateur départemental des élections par des responsables de Benno bokk yaakaar. Mais d’autres, qui se considèrent «exclus» de cette rencontre, ont mis en place une coalition pour faire face à Mamadou Oury Baïlo Diallo qui veut être candidat à sa propre succession.

«Coalition nafoore» ou «Coalition de l’espoir». C’est le nom de l’alliance née des flancs de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) dans le département de Vélingara. Le Secrétaire général du Rassemblement pour la citoyenneté et le développement (Rcd), Ibrahima Barry, la responsable de Rewmi, Tabara Diallo Mballo, Me Aliou Sow de l’Apr et leader du mouvement Le Doosa et El Hadji Kabiné Diané de l’Apr ont décidé de se regrouper pour, selon M. Diané, «donner des chances aux listes de la coalition présidentielle de triompher dans toutes les communes du département».



Une coalition mise en place au cours d’un rassemblement monstre tenu dans un hôtel de la place, samedi dernier. Il s’agissait d’une entente de responsables de la coalition Bby qui avaient été «exclus» lorsque le maire de Vélingara a convoqué ses amis pour désigner le coordonnateur des élections pour le département de Vélingara.



«C’est une décision que nous n’avons pas approuvée. Nous nous inscrivons en faux contre tout ce qui a été dit et fait lors de cette rencontre et nous avons décidé de nous retrouver pour alerter le sommet du parti, la conférence des leaders de Bby, pour leur dire que des responsables du parti Apr et des alliés ont été mis en marge de ces concertations là. C’est pourquoi nous nous sommes retrouvés pour réaffirmer notre ancrage dans la coalition Bby et le parti Apr pour Me Sow et moi-même», a dit. M. Diané.



Il considère, en effet, que l’équipe municipale qui est sur place, particulièrement le maire Mamadou Oury Baïlo Diallo, «n’a rien fait depuis 20 ans».



Il insiste : «Nous disons que ça suffit. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous affûtons nos armes. Nous sommes candidats à toutes les mairies du département et au Conseil départemental.»

Cette nouvelle alliance a profité de cette tribune pour inviter les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales en vue de faire triompher les listes de la coalition Bby, partout sur le territoire départemental. Au même moment, le maire sortant poursuit ses mobilisations et ne cache pas sa volonté de briguer un 4ème mandat et même de diriger la coalition Bby dans le département.

Le Quotidien



