Vélingara : La foudre tue un homme

Âgé d'une cinquantaine d'années, Samba Mballo à quitté ce bas monde. Ce père de famille a été tué par la foudre hier au moment où une fine pluie tombait dans son village, relate Seneweb.



Les faits se sont déroulés à Saré Badiou, un village de la commune de Wassadou, situé dans le département de Vélingara. L'homme revenait d'une réunion au poste de santé de Kaouné.



C'est après cette rencontre que Samba Mballo a regagné Saré Badiou, son village. Quelques minutes plus tard, alors qu'il s'affairait autour de ses bagages, la foudre lui est tombée dessus.



Enterré ce samedi matin, Samba Mballo laisse derrière lui une épouse et six enfants.