Vélingara: Le garde du corps du maire arrêté avec 2 kg de chanvre indien

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Le garde du corps et homme de confiance du maire de Vélingara, une ville de Casamance située dans le Sud du Sénégal, a été arrêté dans son domicile sis à Foulbé. M. Guèye, dépeint comme le baron du trafic de drogue dans cette zone, a été interpellé samedi dernier avec 2 kilogrammes de chanvre indien.



Selon "L’Observateur" qui donne l’information dans sa parution de ce jeudi, le mis en cause a été balancé par son poulain, D. Bâ, âgé de 23 ans, conducteur de moto Jakarta. Arrêté par la gendarmerie de Vélingara suite à une descente dans un bar de la place, le jeune homme qui déclare n'être qu’un revendeur, a décidé de balancer son fournisseur.



Après avoir réuni toutes les informations nécessaires, les pandores ont investi le domicile de l’homme de confiance du maire de la localité et l’ont arrêté. Ils ont découvert 2 kg de chanvre indien en vrac, constituant le reste d’un important stock que le mis en cause avait acquis.



Interrogé, M. Guèye déclare que la marchandise saisie est destinée à sa propre consommation, ajoutant qu’il est un simple fumeur et non un vendeur.



Au terme de leurs auditions, D. Bâ et M. Guèye ont été présentés au procureur près le tribunal de Grande instance de Kolda, lundi dernier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos