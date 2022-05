Vélingara-Premières pluies, première victime : la foudre tue une femme Le département de Vélingara a enregistré, entre jeudi et vendredi passés, des quantités de pluies acceptables qui ont bien trempé le sol. Des flaques d’eau sont déjà visibles çà et là. Mais, cette installation précoce de l’hivernage ne s’est pas faite sans dégât.

Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mai 2022

La pluie diurne du vendredi a provoqué un décés dans le village d’Ayné Mady Koundiama, dans la commune de Linkéring, à l’Est du département. Selon nos sources, c’est aux environs de 15 heures que la dame Diénabou Diao a été frappée par la foudre alors qu’elle s’était rendue dans l’arrière-cour de la concession pour éteindre un feu attisé par le vent.



Foudroyée, la quinquagénaire a rendu l’âme sur le coup, selon nos informateurs. Informés du malheur, des éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de la ville de Médina Gounass se sont rendus sur les lieux, ainsi que ceux de la gendarmerie frontalière de Kalifourou. Ils n’ont pu faire que le constat macabre.



Au même moment, les commissions administratives de cession des intrants agricoles subventionnés par l’Etat sont mises en place et ont commencé à réceptionner de manière timide des semences d’arachide.



Les commissions de l’arrondissement de Saré Coly Salé ont réceptionné des graines d’oléagineux. Mais ici, le sous-préfet ne badine pas avec la qualité des graines. Abdoul Konaté et la commission de Kounkané ont déjà renvoyé un chargement de graines d’arachide de «mauvaise qualité». En plus, pour les graines acceptables comme semence, les sacs sont pesés pour s’assurer qu’ils contiennent effectivement 50 kg. Pour l’engrais, c’est encore et toujours l’attente dans le Fouladou

Le Quotidien



