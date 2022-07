Vélingara / Thierno Alassane Sall à propos du Cash transfert : «Les bénéficiaires ne voient pas que c’est la perpétuation de leur misère»

Le leader de la Coalition Aar Sénégal était à Vélingara hier mercredi pour les besoins de la campagne électorale pour le scrutin du 31 juillet. Pour convaincre les habitants de Vélingara à voter pour la liste départementale de cette coalition, Thierno Alassane Sall (TAS), en compagnie de Bachir Fofana, tête de liste départementale et de ses colistiers, a effectué des visites de courtoisie chez des notabilités coutumières et religieuses. Notamment chez le représentant local du khalife des Mourides, Serigne Khadim Lô, et chez le curé de la paroisse Saint-Joseph. Avant que le convoi ne se dirige vers les cités de Kounkané et Diaobé, TAS a fait sa déclaration dans un réceptif hôtelier de la place, relate LeQuotidien.



Il a dénoncé le transfert d’argent que le gouvernement a effectué récemment au bénéfice de plus de 20 000 ménages vulnérables du département. Il a dit : «Nous sommes dans une des régions les plus pauvres du Sénégal. Naturellement on doit régler le problème de la production économique, de la pauvreté, par la création d’emplois. Les initiatives attendues du gouvernement sont de faire en sorte que les immenses potentialités de la région et du département de Vélingara soient mises en exploitation. Au contraire, au lieu de créer les conditions favorables pour que les jeunes puissent produire, les femmes puissent produire et vivre du fruit de leur travail, le gouvernement veut transformer les gens en mendiants, en des personnes dépendantes. Nous avons vu, à l’occasion de la fête de Tabaski, que d’importants transferts d’argent ont été faits. Et les bénéficiaires exultent et sont contents. Ils ne voient pas que c’est la perpétuation de la misère, de leur propre misère qu’ils sont en train d’applaudir ainsi. La solution c’est d’encourager les Sénégalais à produire et à investir… Ça permet de rendre un peu plus dynamique l’économie de la localité. Voilà pourquoi nous parlons de patriotisme économique dans notre contrat de législature. Nous disons que l’Assemblée nationale doit tout faire pour contraindre le gouvernement à utiliser les ressources de l’Etat du Sénégal, particulièrement les ressources pétrolières à venir, pour créer le maximum d’emplois et favoriser les entrepreneurs sénégalais.»