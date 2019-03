Vélingara: Un jeune de 20 ans se tue par pendaison

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 10:47

Un réveil empreint de tristesse. C’est ce à quoi ont eu droit hier, les populations du village de Medina Touat (Vélingara).



Le jeune A. Kebé âgé de 20 a été retrouvé mort pendu à un arbre. Selon des témoignages recueillis sur place, le défunt avait comme prémédité son acte, car il a acheté lui-même la corde dans une boutique du village. Ce, sans que les siens ne décèlent en lui, la moindre intention suicidaire.



Après être tombé sur le corps sans vie, les jeunes ont pris la clé des champs, s’empressant d’aviser leurs aînés qui ont accouru et informé les pandores de la brigade de Medina Gounass. Apres les constats d’usage, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’enlèvement et l’acheminement du corps sans vie à la morgue du centre de santé local.



En dépit du fait que la thèse du suicide est la plus plausible, les hommes en bleu ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances réelles de cette mort.









L’Observateur

