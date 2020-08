Velingara : Une femme tuée dans sa chambre La quarantaine, une femme du nom de Dado Ndiaye a été sauvagement assassinée dans la nuit de mercredi à jeudi aux environs de quatre heures par une personne non encore identifiée. Les faits ignobles se sont déroulés à Sinthiang Koundara, chef-lieu de commune dans le département de Vélingara. Selon des informations de L'As, la victime a été retrouvée, dans sa chambre, gravement blessée à la tête, par son fils. Ce dernier est allé aussitôt alerter le voisinage.

Un témoin apparenté à la défunte raconte : «En pleurs, son enfant m’a réveillé tard la nuit en pleurant pour me dire que sa maman était agressée mortellement par un inconnu. C’est ainsi que je me suis dirigé vers leur concession où nous avons trouvé Dado Ndiaye couchée à même le sol dans une mare de sang. Dans la panique, nous avons crié au secours. Quelques personnes nous ont rejoint», raconte le témoin qui est apparenté à la victime.



Un autre proche de la défunte pense à un règlement de comptes. A l’en croire, Dado Ndiaye était une battante et menait beaucoup d’activités génératrices de revenues pour subvenir aux besoins de sa famille. «Elle s’activait aussi dans des tontines et vendait du café aux abords de la route», dit notre interlocuteur qui était en sanglots. De l’avis du deuxième adjoint au maire de la commune de Sinthiang Koundara, Mamadou Yéro Touré, des tirs de fusils ont été entendus dans certains endroits du village au cours de la même nuit.



Les gendarmes ont effectué une descente sur les lieux du crime avant d’ouvrir une enquête afin de déterminer les circonstances de l’assassinat de la pauvre dame dont la tête a été fracassée à l’aide d’une arme blanche. La dépouille a été remise aux parents sur instruction du procureur République.

L'AS

