Vélingara: Une trentaine de jeunes portés disparus depuis des jours

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Août 2021 à 17:06 | | 0 commentaire(s)|

Une trentaine d’enfants, âgée en moyenne de 18 ans, habitant le village de Diam Weli (Vélingara) a disparu après avoir incendié les tables-bancs de l’école et le bureau du proviseur. Le proviseur leur avait interdit d’organiser une soirée dansante dans la cour de l’école, en raison de la pandémie de Covid 19. Et depuis lors, aucun signe de vie n’a été donné par ces jeunes.



Ainsi, les parents inquiets ont lancé un cri de désespoir, « 31 de nos jeunes qui étaient impliqués dans l’incendie des tables-bancs de l’école ont fui le village. Personne ne sait où ils se trouvent actuellement. Les parents craignent qu’ils soient enrôlés dans le djihadisme, s’ils sont hors du pays, ou qu’ils soient victimes du Covid-19 quelque part dans le monde. En plus, c’est la main-d’œuvre agricole de plusieurs familles qui est ainsi perdue » , a déclaré Boubacar Touré, porte-parole des habitants du village de Diam Weli.



Ces parents, craignant que leurs enfants reviennent dans un état peu souhaitable implorent le pardon des autorités de l’éducation. Et, ils ont commencé déjà, à réparer les dégâts, causés par leurs enfants dans ledit établissement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos