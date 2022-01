Vélingara / Unique femme tête de liste majoritaire : Kadidiatou Barry, battue à Némataba, explique sa défaite et accuse La seule femme tête de liste majoritaire pour les Locales dans le département de Vélingara, a perdu les élections communales sur la liste de Benno Bokk Yakaar. C’est du fait, selon Mme Kadidiatou Barry, du manque de soutien de certains de ses alliés de la coalition présidentielle, parmi lesquels Ibrahima Barry, candidat pour le Conseil départemental.

La Coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a perdu les élections dans la commune de Némataba, dans le département de Vélingara. Elle occupe la 2e place avec 863 voix, contre la Coalition And liguey sunu gox qui a obtenu 1319 voix, selon des chiffres officieux. La candidate de la coalition présidentielle, Kadidiatou Barry Faye, semble avoir accepté ce verdict.



Toutefois, elle lie cette défaite au manque de soutien de certains alliés de la coalition présidentielle, qui ne l’ont pas du tout appuyée, comme ils l’ont fait dans certaines autres localités. Parmi les alliés incriminés, il y a le candidat de Bby pour le poste de président du Conseil département, Ibrahima Barry.



Cette belle-sœur de la Première dame, a déclaré à la presse : « Le candidat de Bby pour le département a sillonné toutes les 13 communes du département, sauf Némataba. Il a accompagné les candidats de toutes ces communes, sauf la mienne. Il est illogique que la liste Bby du Conseil départemental l’emporte dans la commune avec un large score et perde pour les Municipales. Selon des informations, le président Barry a appelé à voter pour mon adversaire, le maire sortant, investi par la Coalition And liguey sunu gox ».



Ce n’est pas la seule explication que Mme Faye donne à son échec. Elle a ajouté : « Il y a eu des achats de conscience de la part du parti venu en tête, avec la complicité du président sortant du Conseil départemental ».



Cette femme, spécialisée en évaluation des programmes, qui en est à sa première expérience électorale, dit continuer à s’investir en politique et remercie les femmes d’avoir massivement voté pour elle.











Le Quotidien

