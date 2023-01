Vélingara, décès de l'Enseignant et journaliste : les témoignages sur Bocar Sall mortellement fauché par une charrette Bocar Sall, instituteur, surveillant au Collège d’enseignement moyen de Kabendou, commune de Diaobé, a été inhumé jeudi dans sa ville natale de Kounkané. Bocar Sall, qui revenait de son poste, après la fin des cours à 13 heures mercredi 18 janvier, pour rallier sa famille installée dans la capitale départementale, Vélingara, a été fauché par une charrette tirée par un âne

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Janvier 2023 à 10:42 | | 0 commentaire(s)|

Selon le Principal du Cem de Kabendou, Oumar Fall, «Bocar Sall est un fonctionnaire consciencieux. Il revenait de l’école, ce jour fatidique, avec dans son cartable, des copies d’anglais d’élèves absentéistes qu’il a récupérées pour convoquer leurs parents et les entretenir de la situation de leurs enfants. Malheureusement, il ne le fera jamais».



Sur les qualités d’enseignant de Bocar Sall, M. Fall poursuit : «Il passait la nuit à Vélingara, à près de 35 km, mais il était le premier à l’école. Malgré son âge relativement avancé, il avait du respect pour la hiérarchie. C’était le régulateur et le médiateur dans l’établissement.



A l’annonce de sa mort, des enseignants ont pleuré et des élèves sont tombés en transe, signe qu’il entretenait de bonnes relations avec tout ce monde.»

Bocar Sall faisait aussi du journalisme à ses heures libres. Il a fait les beaux jours de la radio Tewdu Fm de Diaobé, correspondant local de plusieurs organes en ligne et d’une télévision numérique, et fut le directeur de la radio naissante de Kounkané Afsud Fm.



Pour rappel, l’enseignant, sur une moto, a eu la malchance d’arriver sur l’intersection au même moment. La moto cogna la ferraille de la charrette et lui, tête nue, tomba sur le bitume. Les premiers secouristes ont remarqué sur place que la victime saignait déjà des oreilles et que les bras remuaient avec force.



Le traumatisme était visible au moment où la victime est internée au Centre de santé de Vélingara. Et puis, Bocar Sall, 58 ans, sera finalement transféré, en urgence, à l’Hôpital régional de Kolda, à 128 km de là, où il a rendu l’âme dans la nuit du même jour.



Avec lequotidien.sn



