Vendetta au marché Castors - Les riverains face à des marchands armés jusqu'aux dents, plusieurs blessés Commerçants et riverains se sont à nouveau battus, hier, au marché de Castors. Cela fait des années que les deux parties se regardent en chiens de faïence. Avant-hier jeudi, une bagarre générale a éclaté, lorsqu'un jeune baol-baol et une jeune fille du quartier se sont empoignés.

Les vendeurs ont délaissé les limites du marché pour venir s'installer dans le quartier, en érigeant leurs tables dans les ruelles du quartier. Ce faisant, ils obstruent les passages et envahissent l'espace de vie des riverains qui ont fini par se lasser de cette situation.



"Cela fait deux jours qu'on se bagarre avec les vendeurs. Ils installent leurs produits jusque devant les portes de nos maisons. Je suis né, je les ai trouvés ici. Le problème est très sérieux. Les vendeurs arrivent tous les jours à 4h du matin, pour rentrer le soir à 23 heures''. Dans le quartier, les enfants ont du mal à s'épanouir, par manque d'espace. Pour se rendre à l'école, ils sont contraints de faire un grand détour. Personne n'ose envoyer son enfant pour une commission à cause de l'insécurité'', raconte un jeune du quartier blessé par les marchands armés jusqu'aux dents.



Voulant mettre un terme à cette situation, les jeunes du quartier expliquent qu'ils sont prêts à donner leur vie. Idem pour les marchands qui n'ont pas du tout envie de quitter les lieux. ''On ne va pas céder. Tout ce qu'ils demandent, c'est un endroit où vendre et subvenir à leurs besoins. ''Je suis ici depuis 6 ans", rétorque un marchand.



Et comme parmi les désagréments causés par l'installation des marchands, il y a l'insalubrité et le désordre, leur désir de mettre fin à cette ''pagaille''.

