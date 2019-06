Vendredi de Aar Li Nu Bokk : Louga a manifesté, Ziguinchor réprimée En plus de la capitale, la plateforme Aar Li Nu Bokk avait ciblé d’autres régions pour ses manifestations prévues chaque vendredi, pour réclamer la lumière dans le scandale du pétrole et du gaz.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Juin 2019 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|

Si une interdiction du préfet de la capitale a fait capoter la marche à Dakar, malgré la résistance brève des membres du mouvement Nitu Dëg de karim Xrum Xax, la plateforme Aar Li Nu Bokk a pu dérouler son programme à Louga, où la marche a bien eu lieu, selon la RFM.

Tout le contraire de Ziguinchor où les membres du plateforme n’ont même pas pu tenir leur conférence de presse. Ils ont été dispersés par les forces de l’ordre, qui leur ont reproché de ne pas avoir d’autorisation préfectorale, selon la même source.

La plateforme Ar Li Nu Bokk de Ziguinchor, promet toutefois de ne pas baisser les bras et de manifester vendredi prochain. Une demande d’autorisation a déjà été introduite dans ce sens, ont annoncé les responsables sur la RFM.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos