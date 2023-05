Vente aux enchères de biens saisis par la Justice : Plus de 194 millions collectés

L’Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac), a procédé hier, vendredi 19 mai, au Musée des civilisations noires, à la vente aux enchères de biens saisis et confisqués. L’opération a rapporté 194.309.000 FCfa. Selon le directeur de la structure, Mor Ndiaye, la somme fait plus que les recettes de la première vente du 19 janvier dernier. Il ajoute que « l’argent sera utilisé pour indemniser les parties civiles, renflouer les caisses de l’Etat ».



Selon "Sud Quotidien", le matériel vendu est composé de 150 biens, de motos, de téléphones, d’ordinateurs portables, de téléviseurs, de mobiliers, de produits cosmétiques et alimentaires, entre autres. Selon l’Onrac, la vente aux enchères entre dans le cadre de l’exercice de sa mission principale, en évitant la dépréciation, la dégradation des biens sous-main de justice. La vente aux enchères vise à trouver de l’argent pour payer la partie civile. La raison est aussi de désencombrer les unités d’enquête, notamment de la gendarmerie, de la police et des salles de scellés des juridictions. Elle vise aussi à lutter contre le blanchissement des capitaux.



A signaler que l’Onrac a pour mission la gestion des saisies confisquées dans le cadre d’une procédure pénale, une gestion centralisée de ces biens saisis mais aussi, une mission d’assistance technique aux juridictions dans le cadre de l’effectivité de la sanction pénale, notamment la peine complémentaire de confiscation.

