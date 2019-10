"Vente de données personnelles" : La Cdp, Sonatel et Orange Money trainés devant l'Ofnac

Sonatel, Orange Money et la Cdp font l'objet d'une plainte devant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac). Magatte Ndiaye Ndoye, auteur de la plainte, accuse les mis en cause précités de vente de données personnelles et corruption présumé.



D’après L'As, la présidente de l'Ofnac a décidé d'ouvrir une enquête pour élucider cette affaire. Dans la foulée, la plaignante a été auditionnée par l'Ofnac mercredi dernier. Sonatel, Orange money et la Cdp seront auditionnés par l'Ofnac dans les prochains jours.



