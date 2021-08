Vente de matériels médicaux aux privés/ El Hadji Kassé: « Macky Sall ne va pas rester les bras croisés » El Hadji Hamidou Kassé, ministre conseiller en Art et Culture auprès du président Sall, a promis que le Chef de l’Etat ne va pas rester les bras croisés. La polémique sur la supposée vente de matériels médicaux aux établissments privés, rappelle-t-on, a valu une plainte à Dr Babacar Niang.

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Août 2021 à 19:06

Le ministère de la Santé a montré que ce sont des allégations fausses. « Qu’il n’y a aucune preuve tangible de ce que celui qu’il a dit », a dit le conseiller du président de la République. El Hadj Kassé dit avoir confiance en la justice du pays qui a été saisie par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



D’après le Conseiller, invité de l’Emission Jury du dimanche, le Président Sall veut que tout soit clarifié. « Même si je n’ai pas discuté avec lui sur ce sujet, je sais qu’il tient à ce que cette situation-là soit élucidée. C’est sûr qu’il ne va pas rester les bras croisés. Il ne peut pas investir autant de milliards (1000 milliards FCfa) et puis entendre ce genre de d’allégations et rester les bras croisés», précise-t-il.



Ainsi, il recommande à avoir de la foi, de la parole et éviter au maximum les accusations sans preuves pertinentes ou concrètes.

