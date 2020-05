Vente de pain: L’Etat fixe les règles

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mai 2020 à 11:40 | | 0 commentaire(s)|

L’arrêté fixant les conditions d’implantation des points de vente des produits de boulangerie et les modalités d’agrément des activités de distribution du pain, a été publié, ce mercredi, par le ministère du Commerce et des Pme.



Selon Emediasn qui a parcouru "Le Solr", il ne sera plus permis aux boutiquiers de vendre du pain. Exceptées les boulangeries, la distribution se fera désormais exclusivement dans les points de vente agrées, autrement dit dans les kiosques tenus par des professionnels, dûment identifiés et identifiables.



Pour les besoins d’hygiène et de salubrité, les points de vente doivent être aménagés de sorte que les produits de boulangerie soient placés sur des étagères ou autres contenants, à hauteur d’environ 50 cm au-dessus du sol et de manière à ce qu’ils ne puissent pas entrer en contact avec d’autres produits.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos