Vente des autorisations de circuler à Thiès: Un Asp dirigeait la mafia

Selon "Libération", l’agent de la préfecture de Thiès arrêté pour fraude sur des autorisations de sortie du territoire communal de Thiès est un Asp. Le mis en cause, qui est au cœur de la mafia, ajoutent nos confrères, vendait des autorisations à des automobilistes moyennant 25 000 ou 30 000 FCfa.



Aux dernières nouvelles rapporte le journal, le parquet de Thiès a décidé d’ouvrir une information judiciaire contre l’Asp et X.

