Vente du patrimoine foncier, explosion de la masse salariale… : Les syndicalistes de DDD vilipendent le Dg Moussa Diop

La hache de guerre n’est pas enterrée à Dakar Dem Dikk où le Directeur général, Me Moussa Diop est en conflit ouvert avec des syndicalistes. Ces derniers parlent de nébuleuse concernant l’argent de la vente d’une partie du foncier de l’entreprise et de l’explosion de la masse salariale. En effet, révèlent-ils dans les Echos : « en 2014, la boite avait 1881 employés, un chiffre qui a grimpé comme pas possible pour atteindre de nos jours 3268 recrues ».