Vente illicite de boisson alcoolisée: Macky Sall entre en guerre contre les vendeurs sans autorisation

Le ton est donné, écrit le journal Libération. Le Président Macky Sall a entamé la chasse aux vendeurs de boisson alcoolisée qui ne détiennent pas d'autorisation. Selon le journal, c'est en conseil des ministres hier, que le Chef de l'Etat a évoqué ce sujet.



Après avoir «déploré la multiplication des fabriques et des lieux de vente de boissons alcoolisées dans plusieurs localités du pays, en dehors du cadre législatif et réglementaire, entraînant l’exposition des jeunes aux tentations et aux conséquences de l’usage de ces produits», il a, à cet effet, demandé au Gouvernement de déployer tous les moyens nécessaires pour arrêter la vente «illicite de boissons alcoolisées sur l’ensemble du territoire national et à réviser les textes y afférents».



Le Président de la République, lit-on; ne veut plus entendre parler de perte en vies humaines ou déperdition des jeunes à cause de l’alcool et autres produits dérivés.

