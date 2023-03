Ventes de cartes et montages de comités politiques : quand la Commune de Sangalkam bat le record Dans la commune de Sangalkam, sous la coordination de Monsieur Oumar Guèye en présence du superviseur, des commissaires et militants, le lancement des activités a été effectué il y'a deux mois et demi et marque ainsi le début du travail avec la mise en place d'un comité technique chargé de centraliser et d'organiser le processus. Sur cet élan, pour la vente de cartes et le montage des comités politiques, la Commune de Sangalkam bat le record

Depuis la sortie de la circulaire du Président Macky Sall, chef du parti APR, toutes les communes et tous les départements du Sénégal ont démarré les activités de vente des cartes sous la supervision générale du Directeur des structures du parti le Ministre d'État Mbaye Ndiaye.





Ce samedi 18 Mars 2023, s'est tenue à la permanence APR/BBY de Sangalkam, une assemblée générale du bilan d'étape des montages de comités présidée par le Coordonnateur communal de l'APR monsieur Oumar Gueye.



En somme, 133 comités de 50 personnes sont montés dans la Commune de Sangalkam, ce qui équivaut à 6560 adhérents dépassant l'argent l'objectif de départ assigné qui était de 104 comités. Ce travail a été effectué dans le plus grand sérieux et par respect des modalités fixées par la circulaire et sous le contrôle et la présence effective des commissaires.



Le Ministre Oumar Gueye a rappelé l'importance de cette activité et par la même occasion a réaffirmé l'engagement de la commune de Sangalkam à accompagner le Président Macky Sall pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Il est revenu sur les nombreuses réalisations de son Excellence le Président depuis qu'il est à la tête du Sénégal en 2012 et dans tous les domaines. Il a tenu à remercier et féliciter vivement tous les responsables et militants de l'APR pour leur engagement et détermination tout au long de ce processus de ventre de cartes .

















